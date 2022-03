Sankcijām pakļauto Krievijas un Baltkrievijas personu līdzekļi Latvijas bankās tiks iesaldēti

Markovskis aicināja iedzīvotājus izturēties ar sapratni, ja bankas uzdod papildus jautājumus par maksājumu uz vai no Krievijas vai Baltkrievijas izpildes mērķi vai maksājumu detaļām. Šīs papildus izpētes mērķis ir pārliecināties, ka maksājumi netiek veikti sankcionētajām personām vai šo personu interesēs.

Vienlaikus Markovskis vērsa uzmanību, ka gadījumos, kad naudas pārskaitījumi notiek starp vairākām valstīm, jārēķinās ar garu izvērtēšanas ķēdi citās valstīs un to, ka šī naudas plūsma var tikt apturēta. Markovskis piebilda, ka FKTK strādās arī ar ārvalstu kolēģiem, lai no sankcijām neciestu tie, kam no tām nav jācieš.