Pētījums: gulēt ar ieslēgtu gaismu nav labi veselībai

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, tika iekļautas divas desmit veselīgu pieaugušo grupas. Vienas grupas dalībnieki eksperimentā divas naktis gulēja vāji apgaismotās telpās, bet otras grupas dalībnieki vienu nakti gulēja vāji apgaismotās, bet otru – vidēji apgaismotās telpās. Vidēji apgaismotajās telpās bija tik gaišs, cik dienā, kad sauli sedz mākoņi, rakstīts izdevumā “The Washington Post”.