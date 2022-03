Interese par gāzes termināļa būvi Latvijā – vismaz 4 uzņēmējiem

Izvēloties risinājumus, nepietiek vien ar termināli un kuģu atvesto gāzi. Jārēķina arī attiecīgas jaudas, lai to varētu pārvadīt vajadzīgajā virzienā un apjomā. Piemēram, Lietuvas - Latvijas starpsavienojuma caurlaide ir uz pusi mazāka nekā Klaipēdas termināla jauda. To gan plānots uzlabot līdz 2023.gadam. “Problēma, kā vienmēr, ar visiem projektiem ir ka viņu realizācijai nepieciešams laiks, un projekts ir saplānots tā, lai līdz 23.gada beigām to jaudu varētu praktiski dubultot. Bet šajā brīdī mums vajag risinājumus ātrāk, un tāpēc pavisam nesen valdība pieņēma lēmumu, ka Latvija prioritizēs Inčukalna iesūknēšanai tieši Klaipēdas gāzi, un tas bija tieši ar mērķi, lai garantētu, ka visi tie tirgotāji Latvijā vai arī citās valstīs, kuri ir pasūtījuši no Klaipēdas piegādes, varēs viņu dabūt Inčukalnā,” saka Uldis Bariss.