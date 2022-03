“Atbalsta citus, bet ne savējos”. Ar nepatiesiem apgalvojumiem atkal sūdzas par valsti

Taču nav tiesa, ka Latvija neatbalsta savus iedzīvotājus. Latvijas iedzīvotājiem tiek piedāvāti dažādi pabalsti atkarībā no dzīves situācijas. Valsts kopbudžetā vairāk nekā trešdaļu no visiem izdevumiem jeb 4,4 miljardus eiro pērn veidoja sociāla rakstura maksājumi (šeit). No tiem 2,3 miljardi eiro veidoja pensiju izmaksas, bet 2,1 miljardu – pārējie pabalsti. Tāpat lielu daļu veido slimības un bezdarbnieka pabalsti. Izmaksas slimības pabalstiem 11 mēnešos pērn veidoja 277,4 miljonus eiro, savukārt bezdarbnieka pabalstiem izlietoti 110,4 miljoni eiro. Par to, kāds atbalsts paredzēts bēgļiem, Re:Check rakstīja šeit.