Kādus pabalstus saņem bēgļi?

Pēc tam, kad Latvijā sāka iebraukt no kara Ukrainā bēgošie cilvēki, Facebook atkal tiek izplatīts pirms pieciem gadiem tapis ieraksts, kurā bēgļiem valsts maksātie pabalsti salīdzināti ar to, ko Latvijas ģimenes saņem par bērnu. Ne publicēšanas laikā, ne tagad tajā paustais neatbilst patiesībai.

Jau 2015. gada rudenī valdības partijas vienojās ievērojami samazināt bēgļiem piešķiramos pabalstus – no 256 eiro uz 139 eiro mēnesī pieaugušam cilvēkam un 97 eiro katram nākamajam pieaugušajam ģimenes loceklim un bērnam.

Tādējādi ierakstā paustais jau tā publicēšanas laikā 2017. gadā neatbilda patiesībai. Šo pabalstu apmērs kopš 2015. gada nav mainīts, summas ir redzamas Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) interneta vietnē ( šeit) . Tajā arī lasāms , ka, piemēram, 2021. gadā bēgļiem un patvēruma meklētājiem no valsts budžeta pabalstos izmaksāti nepilni 40 tūkstoši, bet 2020. gadā – nepilni 22 tūkstoši eiro.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem tiek nodrošināta veselības aprūpe, bērniem – izglītība. Jāņem arī vērā, ka bēgļiem pabalstu ir tiesības saņemt 10 mēnešus 12 mēnešu periodā no bēgļa statusa iegūšanas dienas, bet alternatīvo statusu ieguvušai personai – septiņus mēnešus pirmo 12 mēnešu periodā. Savukārt, ja šie cilvēki strādā – ne ilgāk kā trīs mēnešus.

FOTO: Ekrānšāviņš no VSAA vietnes.

Situācija ir mainījusies līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kad, bēgot no kara, vairāki miljoni ukraiņu devušies prom no valsts. Līdz 10. martam saskaņā ar Robežsardzes ziņām Latvijā bija ieradušies aptuveni 4300 ukraiņu bēgļu, no kuriem daļa devusies tālāk uz citām valstīm. Ne visiem nepieciešama izmitināšana vai tūlītēji pabalsti, jo viņi paliek pie tuviniekiem.