Šogad atsevišķos ceturkšņos var sagaidīt IKP kritumu, prognozē banku analītiķi

Ekonomists gan uzsver, ka pašreizējā situācija ekonomikā gan nav salīdzināma nedz ar 2008.gadu, nedz 2020.gadu. Straujais inflācijas kāpums nozīmē, ka bezizmēra budžeta deficītu laiks tuvojas beigām, tomēr Latvijas iekšējā ekonomika ir sabalansēta - uzņēmēju, mājsaimniecību un valdības parādu līmenis ir zems, ārējā tirdzniecība pietiekami sabalansēta un kreditēšana tiek finansēta ar iekšējiem resursiem. Tādēļ lielākie riski ir saistīti ar energoresursu piegāžu drošību, kā arī to izmaksām.

"Luminor Bank" ekonomists Pēteris Strautiņš ekonomikai veiksmīgo pirmo ceturksni skaidro ar to, ka tautsaimniecība paspēja izbaudīt pandēmijas ierobežojumu samazināšanās efektu, bet Krievijas iebrukums Ukrainā šajā laikā to vēl ietekmēja samērā maz. Izaugsme lielā mērā ir pandēmijas pārvarēšanas rezultāts, taču tas nav vienīgais izskaidrojums.

Viņš norāda, ka ir ļoti ticami, ka IKP šogad otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar pirmo ceturksni samazināsies, tas var notikt arī trešajā ceturksnī. Daļa no problēmas ir tiešie zaudējumi no eksporta uz Krieviju samazināšanās. Pērn gan Latvijā ražoto preču, gan pakalpojumu eksports uz šo valsti bija apmēram 1% no IKP.