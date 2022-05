"Rīgas siltuma" vadītājs iesaka veidot uzkrājumus norēķiniem par siltumu nākamajā sezonā

Ņemot vērā to, ka Rīga 70% no siltumenerģijas iepērk no neatkarīgajiem ražotājiem, tostarp arī no AS "Latvenergo", kas to ražo no dabasgāzes, cenas augs. Dabasgāzi vairs neiepērk no Krievijas, bet cena gāzei no sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļa ir augsta.