Eksperts: Domstarpības Paldisku LNG termināļa tapšanas procesā ir normāla biznesa sastāvdaļa

Viņš skaidroja, ka nav pamata satraukumam saistībā ar šīm nesaskaņām starp kompānijām. "Tāds ir bizness , sarunām ir jābūt diezgan nežēlīgām - neviena puse negrib zaudēt. Tas, ka valdībām ir jāiegulda līdzekļi - par to, man personīgi, nav šaubu, ka bez tā nevarētu iztikt," sacīja enerģētikas eksperts.

Vienlaikus Ozoliņš norādīja, ka gadījumā, ja projekts Paldiskos un Somijas pusē netiks realizēts, vai ja netiks atrasts ātrs risinājums "zibenīgi" realizējamam projektam Skultē, situācija Latvijas enerģētikas nozarē būtu ļoti slikta. Latvijā lielākais dabasgāzes patērētājs ir AS "Latvenergo", kas dabasgāzi izmanto koģenerācijas stacijās. Lai gan "Latvenergo" ir iegādājies papildu jaudas caur Klaipēdas LNG termināli, enerģētikas eksperts norāda, ka tas uz kopējā fona ir tikai mazs ielāps.

Viņš izcēla, ka īpaši sarunu gaitā vēlētos dzirdēt par aktīvāku iesaisti no AS "Augstsprieguma tīkls" pārstāvjiem kā AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") lielākā akcionāra un Finanšu ministrijas pārstāvjiem.