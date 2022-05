Pārvērtības “Skaistais spēks”: Anna atplaukst kā pavasara ābeļzieds

Nākamais solis - sejas toņa izlīdzināšanai Una izvēlējas gaišākā toņa ilgnoturīgo tonālo krēmu True much Infailible (15. tonis). Tonālais krēms satur arī hialuronskābes kompleksu, kas nodrošina ādai komfortu. "Ilgnoturīgais tonālais krēms, kurš teicami izlīdzina gan blāvu ādas toni, gan pigmentācijas plankumus un spīdumu, ir bez maskas efekta. Annas āda ir laba - pūderis nebija nepieciešams," krāsojot Annu, komentē Una.

Kā izgaismotāju izmantoja Blush to Paradise vaigu sārtumu 01.

Pārvērtību noslēgumā Anna saņēma arī burvīgus ziedus un dāvanu no mūsu projekta draugiem – veikalu tīkla Drogas.

"Mēs aicinām sievietes vairāk veltīt uzmanību sev un savai iekšējai labbūtībai. Nešaubīties par sevi un savām spējām, bet noticēt, ka ikviena no mums ir unikāla. Izturēties pret sevi ar mīlestību, mīlēt sevi un savu ķermeni. Mums šā projekta mērķis ir, lai dalībnieces ne tikai tiktu lutinātas un sapucētas šajā dienā, bet arī celt viņu pašapziņu. Lai viņas redz, cik katra no dalībniecēm ir īpaša un skaista, apzinoties, ka ikdienā tiek darīts tik atbildīgs un smags darbs," par iedvesmojošo projektu izsakās AS Drogas sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Otto.