No 1.jūnija "Ogres namsaimnieka" klientiem teju uz pusi pieaugs siltumenerģijas komponente

Siltumenerģijas tarifa enerģijas komponentes pieaugumu ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu palielinājums 63,4% apmērā. No kopējām komersanta izmaksām lielāko daļu veido tieši iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

"Ogres namsaimnieks" siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem Latvijā, bet pārējo daļu no kopējā siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma saražo, izmantojot dabasgāzi. Atšķirībā no citiem siltumapgādes komersantiem "Ogres namsaimnieks" lietotājiem piemēro siltumenerģijas gala tarifu, ko veido divas daļas - siltumenerģijas komponente un maksa par uzstādīto jaudu, ko nosaka kā fiksētu mēneša maksājumu.