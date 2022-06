Pārvērtības “Skaistais spēks”: medmāsiņa Baiba uzzied kā biznesa lēdija

Savukārt ar L`OREAL PARIS Bronze to Paradise pūderis nedaudz modelēja Baibas sejas vaibstus, piešķirot starojošas ādas efektu. Dagnija ieteica, ka noturīgais pūderis piešķir sejai iedeguma efektu, to var lietot neatkarīgi no gadalaika: "Vasarā to iespējams lietot arī kā tonālā krēma aizstājēju, savukārt ziemā pūderis palīdzēs radīt viegli iesauļotas un mirdzošas ādas efektu."