Rīgas velomaratona laikā gaidāmas reģionālo autobusu maršrutu izmaiņas

Ģenerāļa Radziņa krastmalā, Krasta ielā, laika posmā no plkst.10.30 līdz 16.15 un uz Dienvidu tilta laika no plkst.10.30 līdz 16.30 tiks slēgta satiksmes kustība virzienā no Rīgas centra, tāpēc maršruta Nr.5432 Rīga-Rāmava-Baloži un Nr.6844 Rīga-Valdlauči-Pļavniekkalns-Ķekava autobusi, kas dodas ārpus Rīgas, brauks pa Gogoļa, Lāčplēša ielu, Salu tiltu, Mūkusalas, Bauskas ielu un tālāk pa ierasto maršrutu. Tādējādi autobusi neapstāsies pieturā "Balvu iela" un Atpūtas centrs "Lido".