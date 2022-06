Kurp lidot atvaļinājumā? Trīs galamērķi, kas noteikti neliks vilties

Antālijas neatklātie dārgumi

Mūsdienu Antālija ir viena no populārākajām Turcijas kūrortpilsētām. Tūristus piesaista noslēpumainā vecpilsēta ar šaurām ieliņām, kas ved uz ostu, mošejas un senatnes neatkārtojamais gars, kas virmo gaisā. Antālijā ir daudz vēstures pieminekļu, lieliski saglabājusies vēsturiskā pilsētas siena, XIII gs. uzbūvētais 37 metrus garais minarets Yivli. Uzmanību piesaista dekoratīvie Adriana marmora vārti, uzbūvēti par godu Romas imperatoram Adrianam, kurš 130. mūsu ēras gadā apmeklēja pilsētu. Antālijas muzejs ir starp populārākajiem arheoloģijas muzejiem pasaulē.

Suluada sala tiek dēvēta par Antālijas reģiona slēpto pērli. To pielīdzina Maldīvu salām, un tā ir paradīze ūdens aktivitāšu mīļotājiem. To ieskauj neskaitāmas zemūdens alas, tirkīzzila jūra un baltu smilšu krasta līnija. Šeit mājvietu raduši roņi un dažādi jūras putni, bet netālu no krastiem vērojama delfīnu ikdiena.