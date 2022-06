Papildtermiņā eksāmenus kārtos 1495 vidusskolēni

650 skolēni šodien papildtermiņā kārto eksāmenu angļu valodā, no kuriem 51 to kārto optimālā līmenī. 38 no skolēniem kārtos tikai noteiktu daļu no eksāmena. Papildus pieci skolēni šodien papildtermiņā kārto eksāmenu vācu valodā, no kuriem viens skolēns kārto optimālā līmeņa eksāmenu.