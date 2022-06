Par godu RTU jubilejai studentu pilsētiņā Ķīpsalā tiks iestādīti 160 koki

RTU jau ir viena no pasaules 50 zaļākajām universitātēm, ko apliecina zaļās politikas un ilgtspējas reitings «GreenMetric», un arī viena no aktīvākajām universitātēm pasaulē, kas cīnās pret klimata pārmaiņām, ko savukārt apliecina «The Times Higher Education Impact Rankings». Iestādot papildu 160 kokus, universitāte mērķtiecīgi turpina īstenot ambiciozo plānu līdz 2030. gadam sasniegt klimatneitralitāti. Proti, panākt, ka tās darbība nerada vai rada ļoti nelielas oglekļa emisijas. Lai sasniegtu mērķi, RTU gan pati aktīvi darbojas, piemēram, Ķīpsalā veido Baltijā lielāko un modernāko inženierzinātņu centru atbilstoši ilgtspējas principiem, atsakās no iekšdedzes dzinēju automašīnām, ievieš viedo apgaismojumu, ilgtspējīgu resursu pārvaldības politiku, gan arī paplašina RTU darbinieku un studentu izpratni par vides jautājumiem un sekmē videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu.