Rīgai no 1. jūlija var nākties pārtraukt jaunu Ukrainas bēgļu uzņemšanu

Rīgas mērs skaidroja, ka no 1.jūlija būtiski samazināsies valsts piešķirtais atbalsts bēgļu izmitināšanai. Valsts atbalsts būs 3,5 eiro dienā, un Rīgas apstākļos tas esot nepietiekami. Līdz ar to tūristu mītnēs par šādu samaksu bēgļus izmitināt nevarēs.

Līdz ar to pašvaldība katru mēnesi par bēgļu izmitināšanu izlietos 450 000 eiro. Līdzekļi tiks ņemti no rezerves fonda un to pietiks aptuveni diviem mēnešiem.

Līdz ar to Rīga vairs jaunus bēgļus neuzņems, ja netiks atrasts to uzturēšanas finansējums.

Ar grozījumiem tiek noteikts, ka primāri sniedzamais atbalsts - izmitināšana un ēdināšana - kā atbalsta mehānisms tiek terminēts laikā, proti, valsts to nodrošina ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim. Tāpat tiek noteikts, ka izmitināšana visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināta līdz 120 dienām, taču ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim, tātad saņemt izmitināšanu minētajā apmērā būs tiesības visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kad laika periodā no 2022.gada 24.februāra persona ir ieradusies Latvijā. Savukārt ēdināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas tai pieteikušies no 25.maija, tiek nodrošināta līdz 30 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.