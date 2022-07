Pirmajā ceturksnī pieaudzis elektroenerģijas fiksētās cenas līgumu īpatsvars, ziņo SPRK

Laikā, kad enerģijas cenu līmenis palielinās, no lietotājiem SPRK visvairāk saņem sūdzības par fiksētas cenas līgumiem, piemēram, gadījumos, ja pēc trīs mēnešiem fiksētas cenas pakalpojumam cena tiek palielināta. Visbiežāk gan tirgotāji līgumā paredzējuši iespēju cenu līguma darbības laikā pārskatīt, līdz ar to lietotāji, noslēdzot līgumu, dod piekrišanu iespējamai cenu pārskatīšanai, norāda Ozola.

Lietotājiem, kuri lielāko daļu elektroenerģijas patērē, sākot no plkst.23 līdz 6 vai brīvdienās jebkurā diennakts stundā un kuru elektroenerģijas patēriņš ir virs 400 kilovatstundām mēnesī, ieguvumi no mainīgās cenas līgumiem būs būtiski, norāda SPRK. Vienlaikus elektroenerģijas tirgotājiem norēķini par biržas cenu ir saistīti ar zemākiem riskiem. Līdz ar to administratīvās izmaksas, kas ietver risku samazināšanu, ir zemākas, tādējādi ilgtermiņā biržas cena ir izdevīgāka.