"Swedbank" :Tehniskā recesija jau ir tepat ap stūri

Savukārt pakalpojumu nozarēs izaugsme turpinājās, bet tā sabremzējās no aptuveni 7% pirmajā ceturksnī līdz 4,1% otrajā ceturksnī. Augošā dzīves dārdzība un ar to saistītais iedzīvotāju pirktspējas kritums nelabvēlīgi ietekmē mazumtirdzniecības nozares pārdošanas apjomus un iedzīvotāju patēriņu kopumā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tirgotājiem gan sokas labāk, taču pēdējo mēnešu tendence nav iepriecinoša, stāsta Buceniece. Līdzīga aina, visticamāk, vērojama arī citās uz vietējo patēriņu orientētās pakalpojumu nozarēs, tomēr izņēmums gan ir ar atpūtu, izklaidi un ceļošanu saistītās nozares, kam pieprasījums vēl turpināja atgūties no pandēmijas ierobežojumiem.

Otrais ceturksnis ir bijis diezgan labs arī kravu pārvadātājiem, it īpaši pa dzelzceļu un ostās, stāsta Buceniece. Daži uzņēmēji vēl pirms atsevišķu sankciju spēkā stāšanās steidza no Krievijas un Baltkrievijas ievest dažādas ražošanas komponentes. Kravu apjoma pieaugumu sekmēja arī ogļu kravas no Kazahstānas.