"Latvijas gāze": Šobrīd nav iespējams prognozēt tarifus mājsaimniecībām 2023.gada sākumā

Kā ziņots, ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) trešdien, 27.jūlijā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja, ka dabasgāzes tarifs mājsaimniecībām no nākamā gada varētu kāpt nesamērīgi strauji.

Viņa uzsvēra, ka dabasgāzes tirgū saistītajiem lietotājiem jeb mājsaimniecībām tarifs tiek pārskatīts reizi pusgadā, tādējādi esošais tarifs būs spēkā līdz šā gada beigām, taču tas neatbilst tam, par cik gāze tiks iegādāta, lai to nodrošinātu iedzīvotājiem. Attiecīgi zaudējumus, kas saistīti ar gāzes piegādi šajā periodā, piegādātājs iekļaus tarifā nākamajā periodā.

"Latvijas gāzes" dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2022.gada 1.jūlija atkarībā no patēriņa apmēra pieauga robežās no 65,6% līdz 89,9% salīdzinājumā ar pirmo pusgadu.