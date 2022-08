"Beat IT" patronese Jana Trapāne: dari to, par ko deg acis. Negaidi - dzīvo tagad!

Jana Trapāne ir IT uzņēmuma "MAK IT" vadītāja un izaugsmes programmas jaunietēm "Beat IT" dibinātāja un patronese. Programmas gaitā Jana ar meitenēm dalījās savā personīgajā veiksmes stāstā, kā guvusi profesionālus panākumus, sniedza dalībniecēm lekciju par projektu vadību - plānošanu un rezultātiem, kā arī ir mentore talseniecei Viktorijai Gilbertei, kura vēlas izveidot veiksmīgu juristes karjeru.