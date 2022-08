Ballītes ar kara elpu pakausī jeb Kijivas iedzīvotāji pielāgojas "jaunam normālajam"

Ja neskaita biežās gaisa trauksmes sirēnas, stingru komandantstundu un kontrolpunktus, pilsētā ir vien dažas liecības par to, ka šī ir galvaspilsēta valstij, kas tiešā veidā karo ar Krieviju. Vairāk nekā puse no tiem cilvēkiem, kas kara pirmajās dienās aizbēga no Kijivas, nu ir atgriezušies, norāda vietējās varasiestādes. Atgriezušās ir vairāki desmiti tūkstošu jaunu sieviešu, kuras ilgu laiku pavadīja šķirti no saviem partneriem, jo Ukrainas valdība liedza izbraukt no valsts vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem.