Kariņš: "Latvijas gāze" patiesībā būtu jāsauc par "Krievijas gāzi"

Premjers atgādināja, ka līdz 2017.gadam Krievijai faktiski bija monopols Latvijas dabasgāzes tirgū, tostarp tās īpašumā bija Inčukalna pazemes gāzes krātuve (PGK). Valdība krātuvi izpirka, un tagad to pārvalda vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus"). Arī gāzes piegādes no Krievijas no 1.janvāra būs aizliegtas.