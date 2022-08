Faktomāts ⟩ Vai izstāšanās no Nord Pool biržas nozīmētu zemākas elektrības cenas Latvijā?

Vērtējot gada griezumā, Latvija vairāk elektroenerģijas importē nekā eksportē. Līdz ar to, neesot daļai no "Nord Pool" biržas, Latvijā elektroenerģijas cena citkārt būtu augstāka, jo būtu apgrūtināta iespēja saņemt lētāku elektroenerģiju no kaimiņvalstīm.