Kā pārdot ideju, kamēr vēl nav gatavs produkts?

Ja ideja ļoti patīk un vēlies to sasaistīt ar uzņēmējdarbību, tev nebūt nav jāsatraucas par super unikālu veidu, kā atšķirties no saviem konkurentiem, jo pilnīgi dabīgā veidā tev ir iespēja būt labākam par viņiem. Tu jautāsi - kā? Atbilde ir saistoša mūsdienu realitātei, kur redzam, ka uzņēmēji nespēj tikt līdzi tik strauji mainīgajam gadsimtam, kurā dzīvojam. Mārketings un klientu piesaiste mainās ik dienas, pārdošanas metodes ir jāslīpē, jo arī patērētājs sāk palikt daudz izglītotāks. Meklē konkurentu vissliktākās atsauksmes, un cilvēki tev pateiks priekšā, kā būt labākam, jo tikai tirgus un klienti spēj noteikt, ko ir nepieciešams uzlabot.

Veido saturu, balstoties uz savu industriju un tematiku, ievērojot šos trīs pamatprincipus - izglīto, iedvesmo un izklaidē. Ne visam tevis radītam saturam ir jābūt saistītam ar produktu un tā īpašībām, bet gan ar uzticības veicināšanu un sevis pozicionēšanu tirgū kā speciālistam. Tev ir jākļūst par ''Go To Person'', kas nenozīmē, ka tu visu zini, bet gan cilvēki ir droši: ja lūgs palīdzību, tu spēsi ieteikt, dot padomus un virzīt pareizā virzienā, pat ja no tevis beigās neko nenopirks.