Pārdomas Tēva dienā. Ļaut tēvam būt un paldies viņam par to!

Kāds kuriozs no manas dzīves pieaugušā vecumā. Daiļdārzniecība ir viena no manām kaislībām. Viss būtu jauki un labi, ja es spētu gan izdomāt, gan īstenot visu pati. Tomēr reiz es to nevarēju paveikt un manis sazīmēto puķudobi ar pašas sagādātajiem augiem publiskā vietā sastādīja citi cilvēki. Vēlāk ierados aplūkot dobi dabā un sapratu, ka… nav, nav tā, kā biju plānojusi! Nezinu, kādēļ, bet man bija ļoti svarīgi īstenot tieši savu ieceri. Lai stādītāji neapvainotos, nolēmu vēlā vakara stundā pārstādīt augus, piekoriģējot to atrašanās vietas. Bija pēdējais brīdis to paveikt, tuvojās Jāņi. Lija bez mitas, bet dobe bija šķība. Apņēmības pilna devos uz auto viena, un tur mani sagaidīja pārsteigums – tētis! Šī bija pirmā reize, kad es viņu redzēju darbojamies gar puķēm. Mēs devāmies ar lāpstām un kapļiem uzlabot stādu izkārtojumu. Norakāmies melni kā kurmji. Kājas un rokas bija dubļos, paši slapji līdz pēdējam diedziņam, tomēr gandarīti par paveikto. Vai drīzāk – par kopīgi pavadīto laiku, darot ne pārāk nozīmīgo, bet emocijām bagāto aktivitāti. Lai varētu sēsties automašīnā, atlika tāds nieks kā notīrīt zemi no sastrādātajām plaukstām. Mūsu skatieni laidās pār pustumsā samērcēto apkārtni un apstājās pie lielas peļķes uz asfaltētā ceļa. „Jāāā!" Mājās ieradāmies dreboši, pārsaluši, bet izpriecājušies no sirds. Bijām izlēkājušies pa peļķēm basām kājām kā bezrūpīgi zvirbuļi: es un tētis – abi pieauguši, abi bērni. Lai nepieķertos kāda slimība, nolēmām to aizbiedēt ar sīku zāļu devu, kādu šotu.