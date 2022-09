Ministrija neredz vajadzību Ogres novadā izsludināt ārkārtējo situāciju transporta nozarē

Kā skaidro Satiksmes ministrija, kopumā secināms, ka AS "Liepājas autobusu parks" ir sakārtojis uzņēmuma darbību un nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību 99% no izpildāmo reisu apjoma. Satiksmes ministrija konstatēja, ka no 2022.gada 1.septembra līdz 11.septembrim no kopumā izpildāmajiem 3184 reisiem pārvadātājs nav izpildījis 16 reisus, kas ir 0,5% no izpildāmā reisu apjoma Ogre un Aizkraukle maršrutu tīkla daļā. Papildus Satiksmes ministrija norāda, ka, ja Ogres novadu vērtē atsevišķi, tad septembrī līdz šim ir neizpildīti 10 reisi.