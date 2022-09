Karalienes Elizabetes II bēru plāns

Diena sāksies, kad karalienes šķirsts no Vestminsteras zāles, kur četru dienu garumā varēja atvadīties no valdnieces, tiks vests plkst 12:40 uz Vestminsteras abatiju. Karalienes zārks tiks vilkts uz lielgabala ratiem, kas tika izmantoti Edvarda VII, Džordža V, Džordža VI un sera Vinstona Čērčila bērēs. To vilks 142 Karaliskā flotes jūrnieki.