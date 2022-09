Pētījumā noskaidrots, ka, salīdzinot visas Baltijas valstis, Latvijas skolēni ir vistaupīgākie

Kā skaidro "SEB bankas" Privātpersonu segmenta vadītāja Elīna Kalniņa, fakts, ka vairāk nekā pusei Latvijas bērnu un jauniešu ir savs bankas konts, liecina par to, ka daļa vecāku ir gatavi arī saviem bērniem mācīt izmantot bezskaidras naudas norēķinu sniegtās priekšrocības. Vienlaikus redzams, ka ne visi skolēni kabatas naudu saņem savā bankas kontā - 63% to joprojām saņem skaidrā naudā. Kalniņa arī pauda, ka Igaunijā kabatas naudu uz savas kartes saņem lielākā daļa jeb 57% bērnu, bet Lietuvā - 41%.

Savu pirmo maksājumu karti bērni un jaunieši visbiežāk jeb 47% gadījumu saņem vecumā no 11 līdz 14 gadiem. Savukārt vecumā no 7 līdz 10 gadu vecumam maksājumu karti ir saņēmuši 29% bērnu, bet piektā daļa jeb 21% skolēnu savu pirmo maksājumu karti saņēmuši vecumā no 15 līdz 17 gadiem.