Eiropa veiksmīgi sākusi aizstāt Krievijas dīzeļdegvielu

Eiropas valstis sākušas iepirkt dīzeļdegvielu no piegādātājiem Āzijā un Tuvajos Austrumos. Septembrī importa apjoms sasniedzis trīs gadu maksimumu.

No 1. līdz 11. septembrim Eiropa ik dienas importējusi 1,65 miljonus barelu dīzeļdegvielas. Salīdzinājumam – augustā vidēji diennaktī Eiropa importējusi 1,46 miljonus barelu naftas.

Interesanti, ka septembrī dīzeļdegvielas īpatsvars no Krievijas bijis 44% no kopējā apjoma. Augustā šīs rādītājs bija 51%. Tajā pašā laikā imports no Tuvajiem Austrumiem augustā sasniedza 23%, bet septembrī – 30%.