Kaimiņu nebūšana jeb nespēja vienoties par padomju laika ēku renovāciju

Retāka, bet ne neeksistējoša problēma ir padomju laikā izmantoto būvmateriālu ietekme uz iedzīvotāju veselību . Savulaik Latvijā ražoja un izmantoja viļņoto šīferi, apmetuma plāksnes, kanalizācijas un ūdensvada cauruļu izolējamo materiālu, flīzes, kuru sastāvā bija mūsdienās aizliegtais azbests. Eksperti gan mierina, ka, ja izstrādājums netiek bojāts, varam ar to sadzīvot, jo kaitējumu veselībai nodara azbesta šķiedras kad tās nonāk gaisā un uz virsmām. Azbestu pēc likuma drīkst likvidēt tikai profesionāli šī pakalpojuma sniedzēji, kuri to nodod īpaši tam paredzētās vietās. Jāsaka gan, ka pakalpojums un nodošana nav bez maksas. Retāka, bet veselībai kaitīga problēma bija un joprojām ir putuplasts. Padomju laikā dažās daudzstāvu dzīvojamo ēku sērijās nesošo sienu paneļos (jo to vidus bija tukšs) siltumizolācijai esot iestrādāts putuplasts, kas vasaras saules ietekmē uzkarstot izdala indīgas gāzes.