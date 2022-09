Mobilizācijas panika: Krievijas iedzīvotāji no bankomātiem masveidā izņem skaidro naudu

Rekords tika uzstādīts 25. februārī, kara otrajā dienā, kad Krievijas iedzīvotāji no bankas kontiem izņēma 1,4 triljonus rubļu (24 miljardus eiro). Tomēr pašreizējā situācija būtiski atšķiras no tās, kāda bija kara pirmajās dienās.

Toreiz cilvēki izņēma naudu, jo baidījās no Rietumu sankciju sekām (piemēram, iekrājumu zaudēšanas), taču tagad līdzekļi skaidrā naudā vajadzīgi, lai veiksmīgā gadījumā izdotos atpirkties no mobilizācijas un izbraukt no Krievijas.