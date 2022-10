Video ⟩ "Progresīvie" nākamnedēļ uz sarunām aicinās "Apvienoto sarakstu" un Nacionālo apvienību

"Manas profesionālās saknes ir diplomātiskajā dienestā. Es ticu sarunai klātienē. Līdz ar to mēs nākamnedēļ uz sarunu aicināsim gan “Apvienoto sarakstu”, gan Nacionālo apvienību,” sacīja Briškens.

Tāpat viņš skaidroja, ka partija strādā pie tā, lai precīzāk prioritizētu tās lietas, kas no viņu perspektīvas būtu valstiski šobrīd steidzamāki uzdevumi.

Vēstīts, ka šonedēļ pēc NA un AS tikšanās NA līderis Raivis Dzintars norādījis, ka NA un AS jaunievēlētajā 14.Saeimā neredz citu sadarbības modeli, kas būtu rīcībspējīgs. Abiem politiskajiem spēkiem ir "absolūti vienota pozīcija", ka valdība ir jāveido trīs partijām - JV, NA un AS.