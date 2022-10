Valsts budžeta bāzes izdevumi nākamgad plānoti 9,818 miljardu eiro apmērā

Aktualizētais vispārējās valdības budžeta deficīts 2022.gadam tiek novērtēts 7% no IKP apmērā, kas ir 0,5 procentpunktiem augstāks nekā prognozēts iepriekš - Stabilitātes programmā 2022.-2025.gadam, ņemot vērā papildu izdevumus atbalsta pasākumiem, kas kopumā pārsniedz virsplāna ieņēmumu apjomu.

Salīdzinot ar Stabilitātes programmu, ir palielinājušies izdevumi valsts speciālajā budžetā valsts un izdienas pensiju indeksācijai, ņemot vērā augsto indeksu. Lai mazinātu augstās inflācijas negatīvo ietekmi mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, šogad indeksācija tika veikta divus mēnešus agrāk nekā ierasts - 1.augustā.

Tāpat šogad paredzēts papildu atbalsts Covid-19 ietekmes mazināšanai un Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī paredzēts nozīmīgs finansējums energoresursu cenu pieauguma mazināšanai šajā apkures sezonā.

Ja 2020. un 2021.gadā kopējais atbalsts, pamatā Covid-19 mazināšanai, tika sniegts attiecīgi 1,3 miljardu eiro (4,4% no IKP) un 2,3 miljardu eiro (7% no IKP) apmērā, tad šogad visiem trim atbalsta veidiem (Covid-19, energoatbalstam un Ukrainas civiliedzīvotājiem) plānoti līdzekļi 2,4 miljardi eiro (6,2% no IKP) apmērā, savukārt 2023.gadam pašlaik ieplānoti 945 miljoni eiro jeb 2,3% no IKP.

Atbalsta ietekme veido nozīmīgu daļu no vispārējās valdības budžeta bilances, pasliktinot to 2020.gadā par 3,3% no IKP, 2021.gadā par 6,4% no IKP, savukārt atbalsta ietekme uz deficītu 2022.gadā tiek prognozēta 4,4% no IKP un 2023.gadā 1,7% no IKP.

Vidējā termiņā vispārējās valdības budžeta deficīts pie nemainīgas valdības politikas tiek prognozēts 3,3% no IKP 2023.gadā, 0,7% no IKP 2024.gadā un 0,2% no IKP 2025.gadā.