Dīzeļdegvielas cenas turpina kāpt: vai Eiropa dīzeļdegvielas krīzes priekšā?

Vācijas valdības dokumenti liecina, ka lielākajai ekonomikai Eiropā līdz augustam tā arī nav izdevies līdz minimumam samazināt savu atkarību no Krievijas naftas un vēl jo vairāk – dīzeļdegvielas. Augusta beigās Vācija joprojām no Krievijas saņēma 34% no kopējā jēlnaftas apjoma, bet dīzeļdegvielas jomā atkarība sastādīja 40%. Ar ko aizstāt šos produktus, to Vācijā neviens nezina.