Par trešdaļu pieaugusi "Swedbank" peļņa

Pēc bankā vēstītā, šogad trešajā ceturksnī turpināja palielināties "Swedbank" izsniegto aizdevumu apmērs uzņēmumiem. Lielākoties to labvēlīgi ietekmēja pieprasījums no dažādiem enerģētikas sektora uzņēmumiem. Tāpat būtiski augusi uzņēmumu interese dažādot enerģijas avotus, tostarp pāriet no fosilajiem uz atjaunojamajiem enerģijas avotiem.