miegs ⟩ Seši padomi, kas palīdzēs beidzot saldi izgulēties

Sāpes. Gados vecākiem cilvēkiem miegu var traucēt dažādas sāpēs. Pārsvarā tās rodas no veselības problēmām un slimībām, kuras nāk ar vecumu. To skaitā var būt artrīts, muguras problēmas, sāpes locītavās, diabēts, gastroezofageālā atviļņa slimība, kas saistīta ar skābes atviļņiem un daudzas citas. Muguras sāpju mazināšanai var palīdzēt fizikālā terapija, vingrinājumi, bet nopietnākā gadījumā var būt nepieciešama operācija. Aptiekā pieejami dažāda veida bezrecepšu medikamenti, kas var mazināt un atvieglot, piemēram, muguras sāpes vai iekaisumu. Tāpat cilvēki pieaugušā vecumā lieto daudz vairāk medikamentu dažādu ar vecumu saistītu kaišu kontrolēšanai un ārstēšanai, piemēram, asinsspiedienam. "No vienas puses, zāles palīdz ārstēt slimību un mazināt traucējošos slimību simptomus, bet, no otras puses, var negatīvi ietekmēt miega kvalitāti vai izmainīt ierasto miega režīmu," skaidro "Mēness aptiekas" farmaceite. Šādos gadījumos būtu nepieciešams konsultēties ar ārstu, kurš palīdzēs pielāgot vai mainīt zāles, ja tās traucē miegam.