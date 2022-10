Sankcijām Krievijas naftai neparedz strauju ietekmi

“ASV ļoti aktīvi virzīja šo jautājumu, jo redzēja to kā efektīvāku instrumentu Krievijas ieņēmumu mazināšanai nekā to, ka Eiropas Savienība vai ASV nosaka savus naftas embargo. Tas ir arī veids, kā Eiropas Savienība var diferencēt starp tām piegādēm, kas pakļaujas G7 sankcijām un tām, kas nepakļaujas,” komentēja Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis (JV).

“Bruegel” pētnieks Taljapietra norādīja, ka jaunu tirgu un naftas transporta iespēju meklēšana Krievijai izmaksās dārgi, līdz ar to ienākumi kritīs. Tomēr, visticamāk, lielu daļu rietumiem līdz šim pārdotās naftas izdosies pārdot citiem: “Ja Krievija izlems novirzīt naftas eksportu no kādas valsts uz citu cenu griestu dēļ, to ir viegli izdarīt. Tādā gadījumā šī valsts vairs neimportēs naftu, piemēram, no Tuvajiem Austrumiem, un tā, savukārt, tiks pārdota Eiropai. Naftas tirgus ir kā unikāls, globāls baseins, kurā ūdens tek tur, kur tas nepieciešams.”