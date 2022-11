Bizness, kas ļāvis bijušajam "Twitter" vadītājam un daudziem noziedzniekiem kļūt bagātiem

Lai arī “Cash App” nodod lietotāju datus policijai, lietotne ir izveidota tā, ka cilvēks, kurš veic noziegumus, var saglabāt anonimitāti. Viens no lietotājiem norāda, ka daudzi seksa biznesa darboņi izmanto “Cash App” kā ļoti drošu maksājumu platformu, jo iepriekš viņus varēja izskaitļot, taču tagad to izdarīt kļuvis daudz sarežģītāk.

Pusaudži briesmās

Viens no bijušajiem “Block” darbiniekiem atklāja, ka pagājušās desmitgades beigās “Cash App” normatīvo regulējumu ievērošanas nodaļa sastāvējusi no pāris darbiniekiem, jo uzņēmumu vairāk interesējusi izaugsme, nevis prasību ievērošana. Neraugoties uz to, ka pēdējo gadu laikā uzņēmums nopietnāk pievērsies drošības pārbaudei, viens no esošajiem darbiniekiem atklājis, ka jautājumos par naudas atmazgāšanu un cilvēktirdzniecību viņus vienkārši ignorē.