Kā radās "airBaltic" zaudējumi un kurp uzņēmums virzās tagad

Atcelti lidojumi, lidošanai pilnvērtīgi neizmantojami dzinēji, valdes priekšsēdētāja atlaišana un apjomīgi grāmatvedības ailēs rakstāmi zaudējumi – tā ir vien daļa no peripetijām, kas pēdējā gada laikā skārusi nacionālo lidsabiedrību “airBaltic”. Par to, kā radās sarežģījumi, kas notiek ar uzņēmuma biznesu šobrīd, kādas izmaiņas ir uzņēmuma lidojuma ģeogrāfijā un to, cik tālu ir izdevies tikt ar papildu kapitāla piesaisti biržā, intervijā TVNET+ stāsta uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.