Kas noderēs Ziemassvētku vakaram kopā ar ģimeni?

Vakara noslēgumā spēlējiet Dixit populāru asociāciju galda spēli. Viens spēlētājs izvēlas vienu no savām kārtīm un raksturo to kā vēlas — ar tekstu, citātu, skaņu, dziesmu vai pat klusumu. Kad kārts ir raksturota, to noliek ar attēlu uz leju galda vidū, kamēr pārējie spēlētāji no savām kārtīm piemeklē piemērotāko kārti dotajam raksturojumam. Kurš būs tas, kurš uzminēs doto kārti? Savus piekritējus nezaudē Bingo - pasaulē iecienītākā loto spēle. Tās mērķis ir piepildīt visus lauciņus – kurš to paveic pirmais, ir uzvarētājs.