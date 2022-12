Pieaugs vēstuļu un pasta paku sūtījumu tarifi

No 2023.gada 1.marta spēkā stāsies arī SPRK apstiprinātie abonētās preses piegādes pakalpojumu tarifi. Faktiskie preses izdevēju maksājumi par abonētās preses piegādi būs atkarīgi no Ministru kabineta noteiktās Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtības. Šo kārtību paredzēts pārskatīt nākamā gada sākumā kopā ar jautājumu par valsts budžetu 2023.gadam, kā to paredz 2022.gada 29.novembrī Ministru kabineta sēdē izskatītais informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju attiecībā uz atbalstu abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšanai no 2023.gada".