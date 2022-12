Triki, kā izvēlēties ķermeņa formai atbilstošu apģērbu

V formas siluetam raksturīgs tas, ka ķermeņa augšdaļa ir izteiktāka, bet gurni – šaurāki. Tas nozīmē, ka vizuāli gurni un viduklis ir gandrīz vienā platumā. Kā izvēlēties apģērbu, kas atbilstu figūrai, izceltu skaisto un mazliet novirzītu fokusu no tām ķermeņa daļām, kuras tik ļoti izcelt nevēlamies? Ikdienas skrējienam noteikti labāk izvēlēties bikses un svārkus, kas izceļ vidukli, un to vislabāk paveiks tāds apģērba gabals, kura paplatinājums sākas uzreiz no vidukļa. Sievietēm, kurām ir V formas siluets, ļoti labi piestāvēs pašlaik tik aktuālās platās bikses, kā arī džinsi, kuriem paplatinājums sākas tieši uz gurniem. Lielas un izteiktas kabatas? Jā, noteikti!