Infografika ⟩ Latvijas Banka paaugstinājusi inflācijas prognozi nākamajam gadam

Latvijas Bankā prognozē, ka budžeta deficīts 2022.gadā būs 7,4% apmērā no IKP, 2023.gadā - 5,5% apmērā no IKP, 2024.gadā - 3% apmērā no IKP, bet 2025.gadā - 2,1% apmērā no IKP.