No gāzes cenu griestiem līdz piemaksām par darbu no mājām - atbalsta pasākumi ES valstīs

Lielais energoresursu cenu kāpums ir izaicinājums ne tikai Latvijas iedzīvotājiem. Visai Eiropas Savienībai (ES) energoresursu cenas un bažas par to pietiekamību šogad ir radījušas pamatīgas galvassāpes, ņemot vērā, cik lielus gāzes apjomus tā līdz šim importējusi no Krievijas. Ir virkne cenas ierobežojošu pasākumu, kas ir ieviesti ES līmenī, taču tāpat dalībvalstīs ir nākušas klajā ar individuāliem mehānismiem savu iedzīvotāju atbalstam.

Kopīgie ES pasākumi

No 2022.gada februāra ir noteikti gāzes cenu griesti, ja tās trīs dienas pēc kārtas pārsniedz 180 eiro par megavatstundu (MWh). Bet no šā gada decembra līdz 2023.gada jūnijam noteikti ieņēmumu griesti 180 eiro par MWh apmērā elektroenerģijas uzņēmumiem, kuri ražo elektrību, neizmantojot gāzi, -, piemēram, no vēja, saules un kodolenerģijas. Izdevums BBC vēsta, ka līdz ar griestu noteikšanu ES dalībvalstis kopā varētu iegūt aptuveni 140 miljardus eiro, ko novirzīt patērētāju atbalstam.