Pieci nemanāmi notikumi biznesā 2022. gadā, kas ietekmēs eiropiešu dzīvi nākotnē

Atvadas no “Airbus A380”… Vai varbūt tomēr nē…

“Emirates” bija viena no lielākajām šī modeļa pircējām un iegādājās vairāk nekā pusi no pasūtītajām 250 lidmašīnām. Citas lielās lidsabiedrības iegādājās vien dažas A380 lidmašīnas, un pārdošanas rezultāti bija tālu no izciliem. Tad sekoja kovida pandēmija un ierobežojumi, kas slēdza globālo ceļojumu nozari. Daudzas lidsabiedrības atteicās no A380 lidaparātiem. Ņemot vērā briestošās problēmas, 2021. gada beigās “Airbus” nolēma slēgt A380 programmu.