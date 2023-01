Maiami aizturēts kriminālajās aprindās izmantotās biržas "Bizlato" dibinātājs un Krievijas pilsonis Legodimovs

ASV ģenerālprokurora vietniece Liza Monako norādīja, ka ASV varasiestāžu pēdējās operācijas sūta skaidru vēstījumu: neatkarīgi no tā, vai jūs pārkāpjat ASV likumus no Ķīnas vai Eiropas vai ļaunprātīgi izmantojat ASV finanšu sistēmu no kādas tropiskās salas, jūs varat rēķināties ar stāšanos tiesas priekšā ASV.