Kuri novadi ir populārākie māju būvniecībai?

Mājokļa būvniecības kredītu visbiežāk izvēlas iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 45 gadiem - šī sabiedrības grupa veido aptuveni 40% no visiem hipotekārajiem kredītiem mājas celtniecībai. Iedzīvotāji vecumā no 23 līdz 28 gadiem par savas privātmājas būvniecību domā nedaudz retāk (10% pieteikumu) nekā tie, kuriem jau ir pāri 45 gadiem (14% pieteikumu).