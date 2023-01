Iedvesmojies atpūtai kaimiņvalstīs izstādē “Balttour 2023”

Skaistas muižas ar plašiem, rūpīgi iekoptiem parkiem reti kuru atstāj vienaldzīgu. Ja plānots apceļot Lietuvu, tad noteikti ir vērts apmeklēt kņaza Mikola Oginska muižas ansambli ar iespaidīgo 58,3 hektāru plašo parku Pluņģes rajonā – tas ir aptuveni 60 km attālumā no Klaipēdas un Palangas. Mūsdienās muižas ansambli veido desmit 19. gadsimtā dažādos stilos būvētas ēkas ­– neorenesanses stila muižas ēka un divas muižas darbinieku ēkas, neogotikas stilā celts zirgu stallis, par “pulksteņa namiņu” saukta vasaras oranžērija, veļas mazgātājas nams, advokāta nami u. c. Muižā mūsdienās darbojas Žemaišu mākslas muzejs, bet parkā aug Pērkona ozols – viens no Lietuvas senākajiem un lielākajiem ozoliem, kā arī leģendām apvītā Raudošā liepa. Uzzini vairāk Pluņģes Tūrisma informācijas centra stendā!