Latvijas tūrisma pērles un dimanti – atklāj izstādē “Balttour”

Mākslas un kultūras pazinējiem jāparedz mazais atvaļinājums no 21. līdz 28. aprīlim, jo tieši tad notiks Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 10 gadu jubilejas svinības ar bagātīgu programmu – dažādiem koncertiem un performancēm, mākslas izstāžu un vides objektu atklāšanām, kā arī jaunu ekspozīciju, kurā varēs redzēt Latvijā līdz šim neizstādītus Marka Rotko oriģināldarbus. Pie viena noteikti jāpaviesojas arī turpat blakus pērn atklātajā sengaidītajā kultūras un mākslas telpā, par kuru vairāk izstādē pastāstīs paši Rotko centra pārstāvji!

Ceļotājiem teju obligāta pieturvieta Liepājā ir Karostas cietums, kas blakus esošajā redānā ir atklājis Karostas un Neatkarības kara muzeju. Redāns ir daļa no 19. gs. beigās būvētā cara laika cietokšņa. Tagad redānā ir apskatāmas vairākas ekspozīcijas, no kurām viena stāsta par Karostas rašanos, būvniecību un vēsturi. Muzejā ir īpaši tam veidots izgaismots trīsdimensiju objekts – Liepājas karte ar izceltu Karostu, svarīgāko celtņu un nocietinājumu maketiem. Turklāt redānā tiek organizētas arī dažāda veida aktivitātes. Viena no tām ir spēle grupām “Noslēpumu sala REDANS”– jautrs pasākums ar lugas iestudēšanu, orientēšanos, atjautības un veiklības uzdevumiem. Karostas stendā ikvienu sagaidīs Brīvības cīnītājs un līdz zobiem bruņots bermontietis!