Kuru filmu šonedēļ iesaka noskatīties TV un radio ētera personība Egons Reiters?

Kopumā Egona iecienītākais filmu žanrs ir trilleri, kas uzrunā ar neparedzētiem pārsteigumiem un pagrieziena punktiem stāstā. Arī klasiskas asa sižetas filmas Egons mēdz noskatīties, tomēr tā nebūs viņa pirmā izvēle. Egonam ļoti interesē arī autobiogrāfiski stāsti, iepazīstot dažādas personības un izdzīvojot viņu pieredzes. “Varētu teikt, ka esmu uzaudzis ar kino, iepazīstot dažāda žanra filmas un saprotot, kas man tiešām vislabāk patīk un uzrunā. Bērnībā netālu no mūsu lauku mājām dzīvoja mūsu radinieks, kuram piederēja video noma, līdz ar to filmu skatīšanās bija viena no iecienītām vasaras izklaidēm, kad filmas varējām skatīties pat nedēļas garumā,” atceras Egons.